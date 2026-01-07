Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли В Британии родители четырех детей умерли от отравления газом на фестивале

Супружеская пара Кейли и Кристофер Колл скончалась на фестивале Сидра в Великобритании, сообщает Daily Mail. Они умерли от отравления угарным газом в своем автодоме на территории праздника. У пары остались четверо детей.

По данным следствия, рядом с телами был обнаружен газовый обогреватель. Коронер Николас Уокер подтвердил, что смерть не имеет криминального характера и не связана с организацией мероприятия.

Супруги проживали в городе Бландфорд-Форум и вместе управляли компанией Mystacoll’s Spirit, которую представляли на фестивале. Полное коронерское разбирательство отложено до 22 июля. В память о погибших близкие и друзья организовали сбор средств для поддержки осиротевших детей.

Ранее в Самаре произошла трагическая гибель трех человек в результате отравления угарным газом. Как сообщили в Следственном комитете России по региону, в одной из квартир многоквартирного дома были обнаружены тела супружеской пары и их 28-летней дочери.

Кроме того в Бурятии многодетные родители и их младший сын скончались после отключения электричества в доме. Супруги и ребенок отравились угарным газом.