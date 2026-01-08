Атака США на Венесуэлу
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела

Военэксперт Матвийчук: США могут изолировать Гренландию и заставить сдаться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Войска США могут изолировать Гренландию и таким образом взять остров под контроль без единого выстрела, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ни одна страна Евросоюза не отправит туда свои войска для сдерживания Америки.

Ни одна страна ЕС не отправит свои войска в Гренландию для сдерживания США. Разве что Дания, ввиду того что это ее территория. Почему? Да потому, что Европа получает от Соединенных Штатов Америки все, вплоть до последнего патрона. Они могут только создать там миротворческий контингент. Их там соберется три-четыре тысячи, и они скажут: «Не надо сюда ходить, потому что мы здесь». Конечно же, американцы бомбить остров не будут, и в плен брать никого не будут. Они введут туда воинский контингент и изолируют Гренландию, — сказал Матвийчук.

Миротворческие силы на остров могут отправить страны Балтии и французы, добавил военный эксперт. По его мнению, немцы не решатся даже на это, потому что Германия — оккупированная страна.

США увидят европейских солдат и скажут: «Все, ребята, вы здесь, в этой изоляции, выполняйте свои миротворческие функции. А мы будем строить ядерную базу, которая должна будет обеспечить нашу безопасность». Я полагаю такое развитие ситуации. И тогда вся бравада европейцев закончится, ничего, кроме публичных заявлений, они сделать не смогут. Чтобы противостоять США, нужно выставить по крайней мере армию в пятьсот тысяч. И угрожать, размахивать оружием. А у ЕС все оружие американское и армии такой численностью, конечно же, нет, — заключил спикер.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что США могут решиться захватить Гренландию военным путем. По его мнению, если это произойдет, НАТО перестанет существовать.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
