«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»

«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры» В МИД РФ назвали неприемлемыми угрозы суда над экипажем «Маринеры»

Угрозы США судебным преследованием экипажу российского танкера «Маринера» являются неприемлемыми и созданными под абсурдными предлогами, сообщили в МИД РФ. По мнению ведомства, здоровье экипажа также находится под угрозой.

Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами, — сказано в сообщении.

В МИД РФ допустили, что американские военные не посчитались с рисками экологической безопасности, устроив захват танкера при нестабильных погодных условиях. Кроме того, как считает ведомство, американцы своими действиями ущемили права владельца судна.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американскими военными танкер «Маринера» не был российским. По его словам, судно лишь притворилось таковым, чтобы обойти международные санкции Вашингтона.