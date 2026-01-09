В России может появиться важный закон о защите недвижимости

В России может появиться важный закон о защите недвижимости ТАСС: в России подготовят закон о защите данных Росреестра

В 2026 году российские власти планируют законодательно запретить создание сторонних сайтов и приложений, которые предоставляют доступ к данным из Росреестра, сообщает ТАСС. Поправки коснутся закона «О геодезии, картографии и пространственных данных» и статьи 12 закона «О государственной регистрации недвижимости».

Цель новшеств — установить прямой запрет на создание альтернативных платформ, использующих картографические сервисы и кадастровую информацию, содержащуюся в государственных базах данных.

Ответственными за подготовку законопроекта назначены Росреестр и заинтересованные федеральные ведомства. Согласно плану, проект должен быть представлен правительству в августе, а уже в ноябре — внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников заявил, что в России можно создать фонд обманутых покупателей жилья на вторичном рынке, который бы выплачивал жертвам недобросовестных сделок компенсации. По его словам, для этого потребуется поднять размер госпошлин на 200 рублей, тогда в Росреестре образуются дополнительные 800 млн рублей.