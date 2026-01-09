Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 10:23

В России может появиться важный закон о защите недвижимости

ТАСС: в России подготовят закон о защите данных Росреестра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году российские власти планируют законодательно запретить создание сторонних сайтов и приложений, которые предоставляют доступ к данным из Росреестра, сообщает ТАСС. Поправки коснутся закона «О геодезии, картографии и пространственных данных» и статьи 12 закона «О государственной регистрации недвижимости».

Цель новшеств — установить прямой запрет на создание альтернативных платформ, использующих картографические сервисы и кадастровую информацию, содержащуюся в государственных базах данных.

Ответственными за подготовку законопроекта назначены Росреестр и заинтересованные федеральные ведомства. Согласно плану, проект должен быть представлен правительству в августе, а уже в ноябре — внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников заявил, что в России можно создать фонд обманутых покупателей жилья на вторичном рынке, который бы выплачивал жертвам недобросовестных сделок компенсации. По его словам, для этого потребуется поднять размер госпошлин на 200 рублей, тогда в Росреестре образуются дополнительные 800 млн рублей.

законы
Россия
недвижимость
данные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти России предупредили об исчезновении части параллельного импорта
Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за метели
Погода в Москве в пятницу, 9 января: столица утонет в сугробах?
«Вассальная зависимость»: в ЕП спрогнозировали захват Гренландии США
Опасное увлечение привело 15-летнего зацепера к смерти
Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков
«Тяжелейший удар»: в Госдуме высказались о мощнейшей атаке ВС РФ на Украину
В Подмосковье выпало рекордное количество осадков
Браконьеры в российском регионе сделали сиротами двух тигрят
Целый город под Киевом оказался обесточен
«В связи со сложной ситуацией»: в Киеве настали «темные времена»
В России может появиться важный закон о защите недвижимости
На юге Италии впервые за 40 лет наступил снежный «апокалипсис»
Володин рассказал о новом законе для поддержки семей с детьми
Адвокат раскрыла, когда Долина передаст Лурье ключи от скандальной квартиры
Революция маркетплейсов: как они изменили наши покупательские привычки
Метель в Москве парализовала аэропорты
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
Инвестор назвал главную финансовую ошибку
«Привлек внимание»: реакция Небензи на атаку на Венесуэлу удивила китайцев
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Общество

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.