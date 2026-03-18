18 марта 2026 в 10:54

Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу

В США 19-летний юноша выиграл в лотерею около 43,3 млн рублей по пути на работу

Житель округа Лапир в американском штате Мичиган выиграл крупную сумму в лотерее, передает UPI. 19-летний счастливчик купил билет розыгрыша Fast Cash по дороге на работу и обнаружил, что стал обладателем $533 тыс. (это примерно 43,3 млн рублей).

Сначала молодой человек с трудом осознал реальность происходящего и попросил маму перепроверить билет. Когда выигрыш подтвердился, юноша вместе с матерью стали прыгать от радости. Победитель решил не тратить полученные средства сразу, а приберечь их на будущее.

Ранее медсестра из Огайо стала обладательницей крупного выигрыша в лотерею, сорвав джекпот в размере $130 тыс. (10 млн рублей). Незапланированная покупка лотерейного билета, совершенная из-за бессонницы, принесла ей удачу. Полученные средства она планирует использовать для погашения долгов, пополнения сбережений и покупки автомобиля.

До этого сообщалось, что жительница Тюменской области выиграла в лотерее крупную сумму — 333 333 333 рубля. Победный билет был приобретен в одном из торговых центров города, хотя это не было запланировано.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил за что Европа мстит США
Соединенным Штатам пригрозили мрачным будущим из-за войны с Ираном
Юрист объяснила, можно ли взыскать средства с коллеги за заражение ОРВИ
«Обязательно должен погибнуть»: в ВСУ раскрыли настроения новобранцев
Смертельное ДТП на Пхукете попало на кадры
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

