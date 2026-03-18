Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу

Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу В США 19-летний юноша выиграл в лотерею около 43,3 млн рублей по пути на работу

Житель округа Лапир в американском штате Мичиган выиграл крупную сумму в лотерее, передает UPI. 19-летний счастливчик купил билет розыгрыша Fast Cash по дороге на работу и обнаружил, что стал обладателем $533 тыс. (это примерно 43,3 млн рублей).

Сначала молодой человек с трудом осознал реальность происходящего и попросил маму перепроверить билет. Когда выигрыш подтвердился, юноша вместе с матерью стали прыгать от радости. Победитель решил не тратить полученные средства сразу, а приберечь их на будущее.

