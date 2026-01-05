Фонд обманутых покупателей вторичного жилья предложили учредить в России

В России можно создать фонд обманутых покупателей жилья на вторичном рынке, который бы выплачивал жертвам недобросовестных сделок компенсации, заявил ТАСС вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников. По его словам, для этого потребуется поднять размер госпошлин на 200 рублей, тогда в Росреестре образуются дополнительные 800 млн рублей.

Мы считаем, что возможно создание некоего государственного компенсационного фонда, <…> В России ежегодно несколько десятков покупателей остаются без квартиры и без возможности получения денег обратно от продавцов. И такая вот сумма — примерно 800 млн рублей, скорее всего, закрывала вопрос компенсацией, — подчеркнул Банников.

Он также предложил включить в компенсационные случаи, когда продавец передал квартиру покупателю, не отдавая себе отчета. Вице-президент РГР напомнил, что сейчас закон предполагает выплату средств новому владельцу, если сделка состоялась с ненадлежащим собственником жилья.

Ранее глава РГР Артемий Шурыгин заявлял, что цены на рынке многоквартирного жилья в РФ движутся в разных направлениях. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми.