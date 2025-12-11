Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России Президент РГР Шурыгин заявил о ценовом разбросе на рынке недвижимости в России

Цены на рынке многоквартирного жилья в России движутся в разных направлениях, заявил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались на прежнем уровне, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции, посвященной основным трендам рынка недвижимости.

Вектора динамики цен по локальным рынкам отличаются. Мы наблюдаем группу городов, где цены выросли, где они снизились и где удержались на уровне, — сказал Шурыгин.

Риелтор отметил, что рост стоимости в большинстве региональных центров не превышает годовую инфляцию и находится в диапазоне 6–16%. При этом значительный разрыв между средней ценой первичного и вторичного жилья — более 30% — зафиксирован в Рязани, Калининграде, Сочи, Керчи, Орске, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Перми, Омске, Южно-Сахалинске и Луганске.

Ранее риелтор Регина Дыдалина объяснила, что покупка квартиры в новостройке сопряжена с дополнительными расходами, которые могут увеличить заявленную стоимость на 5–10%. Основные риски переплаты связаны с приобретением жилья в ипотеку.