Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 01:17

Грабители проникли в банк и украли ценности на €100 млн

Bild: в Гельзенкирхене грабители украли из банка ценности на €100 млн

Фото: €100 млн.
Читайте нас в Дзен

Неизвестные проникли в хранилище банка Sparkasse в немецком городе Гельзенкирхен, передает газета Bild со ссылкой на собственные источники. Журналисты отметили, что стоимость похищенного оценивается более чем в €100 млн (больше 9 млрд рублей).

По предварительным данным, злоумышленники проникли в здание через расположенную рядом автостоянку, проделав в стене огромное отверстие. Внутри они вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое, в том числе золото, и скрылись. Пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков.

Изначально сообщалось, что они похитили имущество на €30 млн, однако позднее выяснилось, что сумма куда больше. Уже несколько дней вкладчики приходят к зданию банка, пытаясь получить информацию о судьбе своих средств и ценностей. 30 декабря у отделения собрались порядка 200 человек, часть из них пыталась пройти внутрь. Сотрудникам охраны даже пришлось обратиться за помощью к полиции.

Ранее стало известно, что из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней. Преступники использовали технику, прибывшую из одного парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (8,3 млрд рублей).

Германия
ФРГ
ограбления
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранская полиция изъяла у протестующих огнестрельное и холодное оружие
«Вообще себя не контролирую»: дочь Даны Борисовой раскрыла диагноз
В Европе раскрыли, почему Украине грозит экономический крах из-за Одессы
Милонов провел рейд по борделям в Петербурге
В Чехии политику грозит отставка из-за его высказываний об Украине
Грабители проникли в банк и украли ценности на €100 млн
«Давно зуб на Пугачеву»: Дзюник о Долиной, Ивлеевой, звездах-алкоголиках
Стало известно, что является красной линией в отношениях КНР и США
SHOT сообщил о взрывах в российском городе
В Британии напали и повредили завод поставщика оружия для Израиля
Мыловарение в домашних условиях: с чего начать?
«Спасайся кто может»: военкор рассказал о приказе об эвакуации ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 января 2026 года
Приметы 3 января — Петр-Полукорм: проверяем кладовые
Эксперт рассказал о стране производства ударившего БПЛА в Хорлах
Самойлова и Джиган, Дибровы, Арнтгольц и Богатырев: громкие разводы — 2025
Зеленский назвал возможного нового министра обороны Украины
США вложат $500 млн в военные базы одной страны
«Пришло время»: в Австрии призвали к налоговому протесту из-за Киева
«Хотели уничтожить»: о погибшей в Хорлах студентке знали в Киеве
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.