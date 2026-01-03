Грабители проникли в банк и украли ценности на €100 млн Bild: в Гельзенкирхене грабители украли из банка ценности на €100 млн

Неизвестные проникли в хранилище банка Sparkasse в немецком городе Гельзенкирхен, передает газета Bild со ссылкой на собственные источники. Журналисты отметили, что стоимость похищенного оценивается более чем в €100 млн (больше 9 млрд рублей).

По предварительным данным, злоумышленники проникли в здание через расположенную рядом автостоянку, проделав в стене огромное отверстие. Внутри они вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое, в том числе золото, и скрылись. Пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков.

Изначально сообщалось, что они похитили имущество на €30 млн, однако позднее выяснилось, что сумма куда больше. Уже несколько дней вкладчики приходят к зданию банка, пытаясь получить информацию о судьбе своих средств и ценностей. 30 декабря у отделения собрались порядка 200 человек, часть из них пыталась пройти внутрь. Сотрудникам охраны даже пришлось обратиться за помощью к полиции.

Ранее стало известно, что из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней. Преступники использовали технику, прибывшую из одного парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (8,3 млрд рублей).