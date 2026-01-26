«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак

Салак, или «змеиный фрукт», — красновато-коричневый плод с чешуйчатой кожурой. Съедобны находящиеся внутри дольки. По форме они напоминают крупные очищенные зубчики чеснока. В каждой дольке есть крупное несъедобное семя. Мякоть на вкус сладкая, с небольшой кислинкой.

Так как экзотические плоды пользуются небольшой популярностью, мало кто знает, как выбрать фрукт салак и как его готовить.

Прочитав эту статью, вы научитесь находить на прилавках качественные плоды, готовить из них смузи и узнаете, почему этот вариант перекуса так полезен для организма.

Как выбрать фрукт салак на прилавке?

При выборе плодов следует обратить внимание на их кожуру. Она должна быть твердой и сухой. В норме цвет коричневый или красновато-коричневый. Чешуйки должны хорошо отходить от мякоти.

Мякоть салака чаще всего белого цвета, но попадаются сорта и с желтоватым оттенком. Это нормально. Также важно заметить, что фрукт может быть вязким. Если вы ощутите что-то подобное, то не паникуйте, плод не испорчен.

Избегайте плодов с мягкими участками, синяками или пятнами на кожуре. У хорошего плода должен быть приятный сладкий аромат с легкой мускусной ноткой.

Если покупка состоялась, то рекомендуем дома убрать плоды в холодильник. Так они дольше будут оставаться свежими.

Фрукт салак — чем полезен

Салак называют фруктом памяти. Все дело в том, что его плоды богаты калием. Это вещество участвует в передаче нервных импульсов в мозге и поддерживает водно-солевой обмен. Он также необходим для роста тканей и сокращения мышц, включая сердечную мышцу.

«Змеиный фрукт» содержит мало калорий и большое количество калия, что помогает регулировать кровяное давление. Кроме того, его плоды — прекрасный источник антиоксидантов.

В 100 граммах «змеиного фрукта» содержится почти 22 грамма углеводов, почти 3 грамма клетчатки, 8,4 миллиграмма витамина С, а также 0,6 миллиграмма железа.

Фрукт салак — как готовить ароматный смузи

Салак — 15 плодов

Банан — 1 шт.

Кокосовое молоко — ½ стакана

Йогурт — ½ стакана

Апельсиновый сок — ½ стакана

Тщательно промойте салак. После — аккуратно срежьте верхушку и низ плода острым ножом. Чтобы снять кожицу, следует прорезать плод поперек и снять кожуру по направлению к чешуйкам. Остается только извлечь косточки. Очистите банан от кожуры. Пробейте через блендер салак и банан. Добавьте к фруктам кокосовое молоко, йогурт и апельсиновый сок. Еще раз пробейте через блендер. Приятного аппетита!

Для более насыщенного вкуса советуем брать кокосовое молоко в банках. Оно довольно густое и жирное. Если хочется чего-то полегче, то можете выбрать растительное молоко с кокосом в упаковке типа тетрапак. С таким молоком смузи получится менее густым и концентрированным. А можно смешать оба варианта, чтобы поэкспериментировать с консистенциями.