В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов Военэксперт Дандыкин: ТЦК ловят людей для ВСУ, как жандармы Третьего рейха

В работе украинских территориальных центров комплектования прослеживается сходство с действиями полевой жандармерии Третьего рейха, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, насильственная мобилизация на Украине идет в соответствии со строгим планом.

У сотрудников ТЦК есть план по отлову, и его надо выполнить. Если план не выполняют, их самих отправляют на фронт. Поэтому они стараются. У немцев было то же самое: полевая жандармерия занималась отловом людей, если не справлялись — на восточный фронт, — объяснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе силой вытащили местного жителя из автомобиля, избили его и увезли в центр комплектования. Полиция, находившаяся рядом, не вмешалась в происходящее и лишь предложила вызвать оперативную группу из-за поврежденной машины.

До этого работники ТЦК во Львове бросили девушку в сугроб, когда она пыталась вызволить из микроавтобуса военкомов своего возлюбленного. В Сеть попали кадры, на которых украинку грубо оттаскивают от машины и бросают на землю.