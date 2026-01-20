ТЦК мобилизовал мужчину вместе с дверью автомобиля «Страна.ua»: военкомы мобилизовали мужчину, вырвав его из авто вместе с дверью

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Одессе принудительно мобилизовали мужчину, вырвав его из автомобиля, передает «Страна.ua». Отмечается, что при этом его избили.

Сотрудники полиции, находившиеся рядом с местом происшествия, не стали пресекать избиение. На вопрос свидетеля о том, что делать с брошенной и разбитой машиной, они лишь порекомендовали вызвать оперативников.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования во Львове отбросили девушку в сугроб. Пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего возлюбленного. В Сеть попали кадры, на которых работники ТЦК грубо оттаскивают девушку от машины и бросают на землю. После этого микроавтобус уехал, а пострадавшая осталась лежать в снегу.

До этого в пресс-службе полиции Николаевской области Украины сообщили о незаконном удержании и избиении мужчины сотрудниками местного ТЦК. Пострадавший написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данному факту было открыто уголовное производство.