Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 19:18

ТЦК мобилизовал мужчину вместе с дверью автомобиля

«Страна.ua»: военкомы мобилизовали мужчину, вырвав его из авто вместе с дверью

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Одессе принудительно мобилизовали мужчину, вырвав его из автомобиля, передает «Страна.ua». Отмечается, что при этом его избили.

Сотрудники полиции, находившиеся рядом с местом происшествия, не стали пресекать избиение. На вопрос свидетеля о том, что делать с брошенной и разбитой машиной, они лишь порекомендовали вызвать оперативников.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования во Львове отбросили девушку в сугроб. Пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего возлюбленного. В Сеть попали кадры, на которых работники ТЦК грубо оттаскивают девушку от машины и бросают на землю. После этого микроавтобус уехал, а пострадавшая осталась лежать в снегу.

До этого в пресс-службе полиции Николаевской области Украины сообщили о незаконном удержании и избиении мужчины сотрудниками местного ТЦК. Пострадавший написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данному факту было открыто уголовное производство.

Украина
ТЦК
мобилизованные
военкомы
