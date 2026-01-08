Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:32

Силовики расследуют нападение сотрудников ТЦК на украинца

В Николаевской области Украины сотрудники ТЦК избили мужчину

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сотрудники территориального центра комплектования Николаевской области Украины незаконно удерживали, а затем избили мужчину, сообщили в пресс-службе местной полиции. Пострадавший обратился к силовикам с заявлением.

По данному факту правоохранительными органами открыто уголовное производство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица.

Ранее сотрудники военкомата в Ровно на Украине применили слезоточивый газ против 15-летней девушки и ее бабушки. Украинки пытались закрыть двери подъезда перед военными, гнавшимися за отцом школьницы.

До этого в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп обнаружили в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

Тем временем житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении.

Украина
ТЦК
избиения
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.