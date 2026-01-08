Сотрудники территориального центра комплектования Николаевской области Украины незаконно удерживали, а затем избили мужчину, сообщили в пресс-службе местной полиции. Пострадавший обратился к силовикам с заявлением.

По данному факту правоохранительными органами открыто уголовное производство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица.

Ранее сотрудники военкомата в Ровно на Украине применили слезоточивый газ против 15-летней девушки и ее бабушки. Украинки пытались закрыть двери подъезда перед военными, гнавшимися за отцом школьницы.

До этого в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп обнаружили в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

Тем временем житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении.