Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:08

Украинец попытался спастись от военкомов, выпрыгнув из окна

Житель Одесской области выпрыгнул из окна военкомата и попал в больницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Одесской области выпрыгнул из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации, сообщает украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении. В какой-то момент он разбил окно и выпрыгнул из него, но в итоге получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В Одесской области мужчина получил тяжелые травмы после прыжка из окна военкомата. Инцидент произошел в Овидиополе, — говорится в публикации.

Ранее в городе Вишневом Киевской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) толкнул беременную женщину. В ходе насильственной мобилизации там произошла стычка между гражданскими и военкомами. Жительница Вишневого пыталась отбить от военных мужчину.

До этого на Украине появилась схема «трудового убежища», позволяющая уклонистам и военнослужащим скрываться от ТЦК. По данным источника, владельцы бизнеса, испытывающие нехватку кадров, предоставляют мужчинам жилье и питание за мизерную зарплату.

Одесская область
Украина
мобилизация
призывники
ТЦК
военкомы
военкоматы
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Легенда Голливуда рискует остаться на улице из-за большого долга
Стало известно, где находился Трамп во время операции в Венесуэле
Россиянин «расстрелял» Деда Мороза на глазах у толпы и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.