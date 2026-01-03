Украинец попытался спастись от военкомов, выпрыгнув из окна Житель Одесской области выпрыгнул из окна военкомата и попал в больницу

Житель Одесской области выпрыгнул из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации, сообщает украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении. В какой-то момент он разбил окно и выпрыгнул из него, но в итоге получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В Одесской области мужчина получил тяжелые травмы после прыжка из окна военкомата. Инцидент произошел в Овидиополе, — говорится в публикации.

Ранее в городе Вишневом Киевской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) толкнул беременную женщину. В ходе насильственной мобилизации там произошла стычка между гражданскими и военкомами. Жительница Вишневого пыталась отбить от военных мужчину.

До этого на Украине появилась схема «трудового убежища», позволяющая уклонистам и военнослужащим скрываться от ТЦК. По данным источника, владельцы бизнеса, испытывающие нехватку кадров, предоставляют мужчинам жилье и питание за мизерную зарплату.