02 января 2026 в 17:47

Сотрудник ТЦК толкнул беременную во время стычки с гражданскими

Сотрудник ТЦК Украины толкнул беременную женщину

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Вишневом Киевской области толкнул беременную женщину, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, в ходе насильственной мобилизации там произошла стычка между гражданскими и военкомами. Уточняется, что жительница Вишневого пыталась отбить от военных мужчину.

В Вишневом под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину в ходе конфликта с толпой гражданских, — говорится в публикации.

Ранее в Одессе сотруднику ТЦК выстрелили в лицо из газового пистолета. По данным источника, речь идет о водителе мини-автобуса. Кроме того, местные жители повредили транспортное средство.

До этого в Одессе людям удалось отбить мужчину у сотрудников ТЦК. Военкомы пытались насильно затащить его в автобус. Отмечается, что у спасенного был порезан бок, из которого текла кровь.

Вместе с этим на Украине появилась схема «трудового убежища», позволяющая уклонистам и военнослужащим скрываться от ТЦК. По данным источника, владельцы бизнеса, испытывающие нехватку кадров, предоставляют мужчинам жилье и питание за мизерную зарплату.

