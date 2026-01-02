На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо «Страна.ua»: в Одессе в водителя автобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета

В Одессе водителю мини-автобуса ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата) выстрелили в лицо из газового пистолета, сообщает украинское издание «Страна.ua». Также была повреждена машина ТЦК.

В Одессе два парня повредили машину ТЦК, а водителю другого мини-автобуса выстрелили в лицо из газового пистолета, — говорится в сообщении.

Ранее жители Одессы отбили у сотрудников ТЦК мужчину. Военкомы пытались насильно затащить его в автобус. У спасенного был порезан бок, из которого текла кровь.

Также сотрудники ТЦК в Ужгороде похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна прямо из больницы. Как уточняется, тот проходил лечение.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который выступил за увеличение набора в армию до 60 тыс. украинцев, заявил, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.