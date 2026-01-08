Сотрудники ТЦК напали на 15-летнюю украинку, спасающую отца В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки

Сотрудники военкомата в Ровно на Украине применили слезоточивый газ против 15-летней девушки и ее бабушки, сообщает украинское издание «Страна.ua». Журналисты пояснили, что украинки пытались закрыть двери подъезда перед военными, гнавшимися за отцом школьницы.

Химикат попал девочке в рот и глаза. Мужчина при этом успел закрыться в квартире, подчеркнули авторы материала.

Ранее в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп обнаружили в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

До этого выяснилось, что в Житомирской области мужчина, признанный военно-врачебной комиссией годным к военной службе, умер у входа в здание территориального центра комплектования. Ожидая распределения, мобилизованный почувствовал недомогание, у него началось носовое кровотечение.

Тем временем житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении.