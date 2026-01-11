Во Львове развернулась трагедия с ТЦК и брошенной в снег девушкой

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) бросили в снег девушку, передает издание «Страна.ua». Отмечается, что пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего мужчину.

В Сети появились кадры, на которых работники ТЦК небрежно оттаскивают девушку от машины и кидают на землю. После микроавтобус уехал, а пострадавшая осталась в сугробе.

Ранее новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов признал наличие глубокого кризиса в работе ТЦК. Он заявил, что коррупционные схемы и произвол сотрудников военкоматов напрямую бьют по военной безопасности государства и обороноспособности ВСУ.

Также стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования Николаевской области Украины незаконно удерживали, а затем избили мужчину. Пострадавший обратился к силовикам с заявлением. По данному факту правоохранительными органами было открыто уголовное производство. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и виновных.