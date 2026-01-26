Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 20:11

Орбан поручил вызвать посла одной страны из-за угроз

Орбан: Венгрия вызовет посла Украины в МИД из-за угроз Киева в адрес Будапешта

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петеру Сийярто вызвать посла Украины в МИД после заявлений властей Киева. По словам Орбана, опубликованным в Facebook (деятельность в РФ запрещена), Будапешт не может позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет или честность выборов в стране.

Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов. Поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии в Министерство иностранных дел, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии, заявив, что «каждый „Виктор“ заслуживает подзатыльник». На полях Всемирного экономического форума в Давосе он также отметил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно.

Позже Орбан заявил, что Будапешту и Киеву вряд ли удастся достичь взаимопонимания. Он также подчеркнул, что Зеленский находится в отчаянном положении, несмотря на всестороннюю помощь США.

