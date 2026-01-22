Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 19:44

«Заслуживает подзатыльник»: Зеленский оскорбил Орбана

Зеленский оскорбил Орбана во время своей речи в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, заявив, что «каждый „Виктор“ заслуживает подзатыльник». На полях Всемирного экономического форума в Давосе он также отметил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале его офиса.

Мы видим, что силы, пытающиеся уничтожить Европу, не теряют ни одного дня. Они действуют свободно даже в Европе. Каждый «Виктор», который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник, — сказал он.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил NEWS.ru, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».

Орбан до этого отмечал, что фантазии европейских лидеров о репарациях после проигрыша России в конфликте на Украине можно сравнить с верой в сказки. По словам главы правительства, пустые надежды не должны становиться основанием для финансирования украинского правительства.

