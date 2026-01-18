Атака США на Венесуэлу
«Сказкам не место в бюджете»: ЕС призвали очнуться от грез о победе над РФ

Орбан сравнил надежды Европы на поражение России с верой в сказки

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Фантазии европейских лидеров о репарациях после проигрыша России в конфликте на Украине можно сравнить с верой в сказки, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам главы правительства, пустые надежды не должны становиться основанием для финансирования украинского правительства.

Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, построенную на фантазии о том, что Россия проиграет и будет платить репарации. Сказкам не место в бюджете Европы, — отметил он.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что время в специальной военной операции работает на Россию. По словам политика, Европа уже ищет пути возобновления контактов с Кремлем, а украинский президент Владимир Зеленский остался за бортом переговорного процесса.

Ранее Орбан заявил, что венгры могли бы 40 лет получать пенсии на запрошенную Киевом у Европейского союза сумму в $800 млрд. Также, по его словам, на эти деньги Будапешт мог бы оплачивать расходы на поддержку семей в течение 60 лет.

