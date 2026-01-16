Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:26

Орбан оценил запрошенную Украиной «ужасную» сумму

Орбан: на запрошенную Киевом сумму Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Венгры могли бы 40 лет получать пенсии на запрошенную Киевом у Европейского союза сумму в $800 млрд, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Также, по его словам, на эти деньги Будапешт мог бы оплачивать расходы на поддержку семей в течение 60 лет.

Это ужасная сумма. Тот, кто не привык к числам, оканчивающимся множеством нулей, не может по-настоящему понять, какая огромная сумма денег потечет из Европы на покрытие украинских расходов, — отметил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявили, что Украина должна будет вернуть выделенные на 2026–2027 годы средства только при определенных условиях. По их словам, обязательства по кредиту могут быть погашены за счет «будущих репараций» от России или конфискованных российских активов.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Европейский союз вряд ли вернет средства, предоставленные Украине. Она отметила, что беспроцентный кредит, который страны ЕС договорились выделить Киеву на недавнем саммите, не будет возвращен президентом Владимиром Зеленским.

