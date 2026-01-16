Орбан оценил запрошенную Украиной «ужасную» сумму

Венгры могли бы 40 лет получать пенсии на запрошенную Киевом у Европейского союза сумму в $800 млрд, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Также, по его словам, на эти деньги Будапешт мог бы оплачивать расходы на поддержку семей в течение 60 лет.

Это ужасная сумма. Тот, кто не привык к числам, оканчивающимся множеством нулей, не может по-настоящему понять, какая огромная сумма денег потечет из Европы на покрытие украинских расходов, — отметил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по экономике Валдис Домбровскис заявили, что Украина должна будет вернуть выделенные на 2026–2027 годы средства только при определенных условиях. По их словам, обязательства по кредиту могут быть погашены за счет «будущих репараций» от России или конфискованных российских активов.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Европейский союз вряд ли вернет средства, предоставленные Украине. Она отметила, что беспроцентный кредит, который страны ЕС договорились выделить Киеву на недавнем саммите, не будет возвращен президентом Владимиром Зеленским.