Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:06

В Еврокомиссии назвали условия возврата Украиной кредита в €90 млрд

ЕК: Киев должен будет вернуть €90 млрд ЕС в случае получения репараций от России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украине должна будет вернуть Евросоюзу выделенные на 2026-2027 годы €90 млрд только при определенных условиях, сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе пресс-конференции в Брюсселе, посвященной финансовой поддержке Киева. По их словам, опубликованным на сайте ЕК, обязательства по кредиту могут быть погашены за счет будущих репараций от России или конфискованных российских активов.

Еврокомиссар пояснил, что средства будут привлечены через совместный заем всех стран-членов ЕС. Этот механизм будет аналогичным тому, который использовался во время пандемии COVID-19.

Украина должна будет выплатить этот кредит только в том случае, если Россия выплатит все репарации за военный ущерб. Что касается российских активов, они останутся замороженными и могут быть использованы в счет уплаты этого кредита в будущем, — сказал Домбровскис.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Украина получит от Европейского союза кредит в размере €90 млрд только в случае, если она начнет бороться с коррупцией. Данные средства должны покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы.

Евросоюз
Украина
Россия
Урсула фон дер Ляйен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.