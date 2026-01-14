В Еврокомиссии назвали условия возврата Украиной кредита в €90 млрд ЕК: Киев должен будет вернуть €90 млрд ЕС в случае получения репараций от России

Украине должна будет вернуть Евросоюзу выделенные на 2026-2027 годы €90 млрд только при определенных условиях, сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе пресс-конференции в Брюсселе, посвященной финансовой поддержке Киева. По их словам, опубликованным на сайте ЕК, обязательства по кредиту могут быть погашены за счет будущих репараций от России или конфискованных российских активов.

Еврокомиссар пояснил, что средства будут привлечены через совместный заем всех стран-членов ЕС. Этот механизм будет аналогичным тому, который использовался во время пандемии COVID-19.

Украина должна будет выплатить этот кредит только в том случае, если Россия выплатит все репарации за военный ущерб. Что касается российских активов, они останутся замороженными и могут быть использованы в счет уплаты этого кредита в будущем, — сказал Домбровскис.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Украина получит от Европейского союза кредит в размере €90 млрд только в случае, если она начнет бороться с коррупцией. Данные средства должны покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы.