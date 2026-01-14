Атака США на Венесуэлу
Фон дер Ляйен назвала условие, без которого Украина не получит кредит

Фон дер Ляйен: Украина не получит кредит, пока не начнет бороться с коррупцией

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Украина получит от Европейского союза кредит в размере €90 млрд только в случае, если она начнет бороться с коррупцией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Данные средства должны покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы.

Инвестиции обусловлены проведением реформ, направленных на сближение Украины с членством в Европейском союзе. Это включает приверженность Украины сильным демократическим процессам, верховенству права и мерам по борьбе с коррупцией, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна больше не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что Словакия также не предоставит гарантии под кредит, который планирует выделить ЕС.

До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет выделять бюджетные средства на программу поставок боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он не исключил, что программа может быть продолжена, если ее финансирование возьмут на себя другие государства.

