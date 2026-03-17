ФСБ показала стоки купюр, изъятые после хищений на предприятии ОПК ФСБ опубликовала видео со стопками купюр, изъятых по делу о хищении

ФСБ опубликовала кадры со стопками купюр, который изъяли в ходе расследования дела о хищении у предприятия ОПК. По информации РИА Новости, Федеральная Служба Безопасности и МВД задержали фигурантов в их квартирах.

В агентстве отметили, что правоохранители не встретили жесткого противодействия. Известно, что руководителей двух коммерческих организаций подозревают в хищении более 460 млн рублей. Фигурантов увезли в здание главного следственного управления ГУМВД РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел выявила и пресекла противоправную деятельность коммерсантов.

До этого в Дагестане задержали городского депутата Хасавюрта от партии «Справедливая Россия» Магомеда Гойлубиева. Его подозревают в хищении более 1 млн рублей. По версии следствия, вместе со своей заместительницей Зухрой Магомедовой он похитил средства, когда возглавлял спортивную школу олимпийского резерва по боксу. Чиновник уже дал показания.