17 марта 2026 в 10:56

Воробьев рассказал об обновленном корпусе больницы в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Московской области уже в конце марта 2026 года откроют обновленный терапевтический корпус Раменской больницы — там провели капитальный ремонт, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Строительные работы уже завершились. Сейчас в здании запускают инженерные системы и устанавливают мебель.

В Подмосковье в рамках национальных проектов мы проводим капитальный ремонт в Раменском и в других округах. И, конечно, здравоохранение — это наш приоритет. Особая задача — это привлечение врачей. Я очень благодарен, что они у нас есть. Ведь чтобы лечить и спасать жизни людей важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование, — высказался Воробьев.

В ходе ремонта в здании больницы укрепили стены и перекрытия, обновили кровлю, фасад и коммуникации. Это позволило усилить мощность электроснабжения, создать современную систему кондиционирования и увеличить ресурсы операционной. Внутри корпуса сделали комфортное и доступное пространство для всех пациентов, а территорию вокруг благоустроили.

Сейчас в стационаре размещены 175 коек. Каждая палата с собственным санузлом вмещает в себя до трех человек. Каждый год помощь там будут получать около 2 тыс. человек. В больнице после открытия планируют запустить новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

Ранее Воробьев сообщил, что в Одинцово открыли новое родильное отделение на базе госпиталя «Лапино». Там обустроили комфортные палаты, индивидуальные залы, установили современное техническое оборудование и открыли неонатальное отделение.

«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Появились кадры с места покушения на полицейских под Джанкоем
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

