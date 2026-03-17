Воробьев рассказал об обновленном корпусе больницы в Подмосковье

В Московской области уже в конце марта 2026 года откроют обновленный терапевтический корпус Раменской больницы — там провели капитальный ремонт, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Строительные работы уже завершились. Сейчас в здании запускают инженерные системы и устанавливают мебель.

В Подмосковье в рамках национальных проектов мы проводим капитальный ремонт в Раменском и в других округах. И, конечно, здравоохранение — это наш приоритет. Особая задача — это привлечение врачей. Я очень благодарен, что они у нас есть. Ведь чтобы лечить и спасать жизни людей важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование, — высказался Воробьев.

В ходе ремонта в здании больницы укрепили стены и перекрытия, обновили кровлю, фасад и коммуникации. Это позволило усилить мощность электроснабжения, создать современную систему кондиционирования и увеличить ресурсы операционной. Внутри корпуса сделали комфортное и доступное пространство для всех пациентов, а территорию вокруг благоустроили.

Сейчас в стационаре размещены 175 коек. Каждая палата с собственным санузлом вмещает в себя до трех человек. Каждый год помощь там будут получать около 2 тыс. человек. В больнице после открытия планируют запустить новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

Ранее Воробьев сообщил, что в Одинцово открыли новое родильное отделение на базе госпиталя «Лапино». Там обустроили комфортные палаты, индивидуальные залы, установили современное техническое оборудование и открыли неонатальное отделение.