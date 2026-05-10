Катер с людьми вылетел на камни в Неве ночью

Катер с людьми вылетел на камни в Неве ночью

Пассажирский катер вылетел на камни в Неве в Ленобласти в ночь на 10 мая, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство начало проверку. Информации о пострадавших при происшествии, произошедшем в районе Отрадного, нет.

В акватории Невы в Отрадном судоводитель катера с пассажирами на борту не справился с управлением и допустил столкновение с берегом, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге катер врезался в опору моста на канале Грибоедова. Судно столкнулось с основанием Ново-Конюшенного моста у Спаса на Крови. Прокуратура начала проверку. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших не приводилась.

На Москве-реке в подмосковном Красногорске перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек — семеро несовершеннолетних и пятеро взрослых. Всех пострадавших спасатели извлекли из воды.

Кроме того, в Волгограде затонула яхта стоимостью почти 18 млн рублей. Причиной могли стать шторм и волны высотой два-три метра. Судно разбило о понтон, и оно почти полностью затонуло. После судно стало уносить течением и ветром в сторону Красноармейского округа.