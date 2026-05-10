Детская коляска улетела в воду при посадке вертолета в Петербурге

Детская коляска упала в воду при посадке вертолета на Заячьем острове в Петербурге, инцидент на камеру сняли очевидцы. Сначала из-за мощного потока воздуха сломались ветви на березе у Петропавловской крепости.

На кадрах видно, как следом в воду снесло коляску — ее владелица побежала вслед за ней, но не успела ее поймать. Ребенка внутри коляски не было.

Ранее на железнодорожной станции Гривно подмосковного Подольска контролеры обматерили семейную пару с ребенком. Коляска с несовершеннолетним застряла в турникете, что вызвало негативную реакцию проверяющих.

До этого жители Ростова-на-Дону обнаружили на улице ребенка без присмотра. Инцидент произошел у зоопарка на Зоологической улице, где очевидец заметил коляску и вызвал полицию. На место происшествия прибыли медики, а также пришел отец несовершеннолетней девочки. Мужчина рассказал, что его возлюбленная написала ему сообщение, в котором заявила, что оставила дочь на остановке, и дала инструкции, где искать ребенка.