В Подмосковье контролеры обматерили семейную пару из-за коляски

На железнодорожной станции Гривно подмосковного Подольска контролеры обматерили семейную пару с ребенком. Как стало известно NEWS.ru, коляска с ребенком застряла в турнике, что, видимо, и спровоцировало негативную реакцию проверяющих.

Двери сломаете — будете платить, — сказала одна из контролеров.

Ранее в Тамбове водитель автобуса выгнал пожилую пассажирку на улицу. Причиной конфликта стала попытка пенсионерки воспользоваться правом на бесплатный проезд.

До этого в Ярославле водитель автобуса избил пешехода, который сделал ему замечание за наезд на пешеходный переход. Конфликт быстро перерос в драку. Водитель нокаутировал пешехода, и тот упал на проезжую часть, а затем потерял сознание. Инцидент запечатлели очевидцы, отметившие безразличие окружающих.

Кроме того, в Красногорске задержали водителя автобуса, которого заподозрили в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней девочке. Инцидент произошел в салоне транспорта и попал на видео. Автобус ехал из Красногорска в поселок Сабурово.