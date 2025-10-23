Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Водителя автобуса задержали после попытки залезть под куртку ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водителя автобуса, который пытался залезть под куртку малолетней девочки в подмосковном Красногорске, задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Инцидент, попавший на видео, произошел в транспорте, следовавшем по маршруту в поселке Сабурово.

Следователем следственного отдела по г. Красногорск ГСУ СК России по Московской области задержан водитель автобуса по подозрению в развратных действиях, совершенных в отношении ребенка, — говорится в сообщении.

Ранее Советский районный суд Новосибирска приговорил местного учителя к 13 годам четырем месяцам заключения: его признали виновным в домогательствах к несовершеннолетней ученице. Подозреваемому также назначили два года ограничения свободы после освобождения.

До этого в Санкт-Петербурге был арестован водитель трамвая. Он обвиняется в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней школьницы. Следствие установило, что 56-летний мужчина в течение семи месяцев осуществлял развратные действия в отношении ребенка через мессенджер.

водители
задержания
девочки
Подмосковье
