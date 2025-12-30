Новый год — 2026
Готовим по ГОСТу: классический рецепт «Гранатового браслета»

Готовим по ГОСТу: классический рецепт «Гранатового браслета» Готовим по ГОСТу: классический рецепт «Гранатового браслета» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салат «Гранатовый браслет» по ГОСТу — ностальгия в ее идеальном исполнении! NEWS.ru рассказывает, как повторить тот самый вкус.

«Гранатовый браслет» собираем так: отварите четыре картофелины, три моркови и две свеклы среднего размера до мягкости. Остудите, очистите и натрите на крупной терке по отдельности. Также отварите 300 граммов куриного филе, остудите и нарежьте мелкими кубиками.

Возьмите плоское сервировочное блюдо и установите в самый его центр чистый сухой стакан — он станет вашим формовочным кольцом. Вокруг этой основы выкладывайте слои, мягко прижимая каждый для плотности: первым идет картофель с тонкой сеточкой майонеза, за ним — слой курицы, также смазанный майонезом, затем морковь с майонезом и завершающий пласт из свеклы, который тоже покрывается майонезом. После этого осторожно извлеките стакан, чтобы перед вами осталось идеальное кольцо из салата.

Дайте блюду настояться в холодильнике несколько часов, чтобы слои пропитались и «подружились» друг с другом. Этот классический рецепт «Гранатового браслета», выполненный с вниманием к деталям, гарантирует тот самый узнаваемый вкус и безупречный праздничный вид.

Ранее NEWS.ru публиковал постный рецепт пирога с капустой.

