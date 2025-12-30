Селедку под шубой готовлю в корзинках — гениальное решение для закуски к Новому году

Селедку под шубой готовлю в корзинках — гениальное решение для закуски к Новому году

Знакомый с детства салат предстает в новом, изысканном виде. Все те же слои — селедка, картошка, морковь, свекла, но собранные не в миске, а в хрустящих съедобных корзинках. Это решение превращает шубу из громоздкого блюда в элегантную, удобную для фуршета закуску.

1 крупную соленую сельдь очищаю от кожи и костей, нарезаю очень мелкими кубиками. 2 картофелины и 1 морковь отвариваю в мундире до готовности, остужаю, очищаю и натираю на отдельной средней терке. 1 небольшую свеклу также отвариваю или запекаю, очищаю и натираю на мелкой терке. Беру 15–20 готовых песочных тарталеток. На дно каждой тарталетки кладу немного тертого картофеля, слегка смазываю майонезом. Затем выкладываю слой из кусочков сельди. Сверху — слой тертой моркови, который также промазываю майонезом. Последним, верхним слоем выкладываю тертую свеклу, формирую аккуратную горку и покрываю ее тонкой сеточкой майонеза. Готовые тарталетки украшаю веточкой укропа. Подаю сразу или убираю в холодильник не более чем на 1–2 часа перед подачей, чтобы тарталетки не размокли.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.