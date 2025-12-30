Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 15:33

Из свеклы можно приготовить не только шубу: это диво заслуживает отдельного места на столе в Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Из свеклы можно готовить не только шубу! Это диво с черносливом заслуживает отдельного места на праздничном столе в Новый год. Понравится всем — гарантирую!

Вкус получается многогранным: сладковатая свекла, сливочные яйца и сыр, пикантный сладкий чернослив и сочный горошек создают идеальную гармонию, а орехи добавляют приятную пикантность и хруст.

Вам понадобится: 2 средние вареные свеклы, 2 отварных яйца, 150 г чернослива без косточек, 100 г твердого сыра, 100 г консервированного зеленого горошка, майонез. Для украшения: грецкие орехи. Салат собираем слоями в глубоком салатнике. Первый слой: половина тертой свеклы, смазываем майонезом. Второй слой: тертые яйца, смешанные с щепоткой соли, смазываем майонезом. Третий слой: нарезанный чернослив. Четвертый слой: тертый сыр, смазываем майонезом. Пятый слой: зеленый горошек, слегка смазываем. Шестой, завершающий слой: оставшаяся тертая свекла. Ее можно не смазывать или слегка покрыть сеточкой майонеза. Даем салату настояться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей украшаем сверху измельченными грецкими орехами.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Черный бриллиант»: смело ставьте в центре стола на Новый год рядом с оливье и шубой.

