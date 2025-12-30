Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:03

Вынесен приговор по делу о хищении у Минобороны полумиллиарда рублей

Фигуранты дела о хищении у Минобороны 500 млн рублей получили 13 лет на двоих

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств при выполнении оборонного госзаказа, сообщает СК. На скамье подсудимых оказались руководитель «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко и гендиректор «Сибай» Андрей Грунин, которые получили 13 лет лишения свободы на двоих. Ущерб от их преступной деятельности составил свыше 500 млн рублей.

Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому, — говорится в публикации.

Следствие установило, что с компаниями были заключены договоры на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Однако осужденные и их сообщники предоставляли заведомо ложные сведения о стоимости работ.

Ранее суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области. Также в казну Российской Федерации было взыскано свыше 100 млн рублей.

хищения
деньги
коррупция
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грабители вскрыли в банке больше трех тысяч сейфов и вынесли €30 млн
Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.