Вынесен приговор по делу о хищении у Минобороны полумиллиарда рублей Фигуранты дела о хищении у Минобороны 500 млн рублей получили 13 лет на двоих

Вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств при выполнении оборонного госзаказа, сообщает СК. На скамье подсудимых оказались руководитель «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко и гендиректор «Сибай» Андрей Грунин, которые получили 13 лет лишения свободы на двоих. Ущерб от их преступной деятельности составил свыше 500 млн рублей.

Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому, — говорится в публикации.

Следствие установило, что с компаниями были заключены договоры на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Однако осужденные и их сообщники предоставляли заведомо ложные сведения о стоимости работ.

Ранее суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области. Также в казну Российской Федерации было взыскано свыше 100 млн рублей.