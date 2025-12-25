Суд изъял имущество экс-замгубернатора Ростовской области на 100 млн рублей

Суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Там отметили, что оно было получено коррупционным путем.

Среди имущества перечислены пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 миллионов рублей.

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к экс-заместителю губернатора Ростовской области — министру транспорта Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам, — сказано в публикации.

Ранее сотрудники УФСБ по Татарстану задержали начальника военного представительства Министерства обороны России, которого подозревают в получении особо крупной взятки. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в рамках исполнения гособоронзаказа.

До этого семь лет лишения свободы назначили бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Суд установил вину полковника запаса в вымогательстве и получении взятки. Размер незаконного вознаграждения за покровительство составил 1 млн рублей. Деньги были получены от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.