Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 03:08

Суд изъял имущество экс-замгубернатора Ростовской области на 100 млн рублей

Суд изъял имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Окунева

Фото: : Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Там отметили, что оно было получено коррупционным путем.

Среди имущества перечислены пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 миллионов рублей.

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к экс-заместителю губернатора Ростовской области — министру транспорта Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам, — сказано в публикации.

Ранее сотрудники УФСБ по Татарстану задержали начальника военного представительства Министерства обороны России, которого подозревают в получении особо крупной взятки. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в рамках исполнения гособоронзаказа.

До этого семь лет лишения свободы назначили бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Суд установил вину полковника запаса в вымогательстве и получении взятки. Размер незаконного вознаграждения за покровительство составил 1 млн рублей. Деньги были получены от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

Ростовская область
имущество
суды
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, кто из звезд стал менее популярен в 2025 году
Раскрыта реакция Кремля на мирный план Украины и США
Депутат призвал отказаться от одной из новогодних традиций
В ГД назвали самый популярный вид транспорта для путешествий в 2025 году
«Будет гораздо хуже»: почему европейские лидеры ждут кошмарного 2026 года
Дед Мороз рассказал, что просят россиянки на Новый год
«Сущностный кризис»: депутат о правилах ЕС по общению с дипломатами из РФ
Атака ВСУ вызвала крупный пожар на нефтетерминале в Краснодарском крае
Умерла Ирена Лесневская, основательница РЕН ТВ: биография и карьера
В Норвегии раскрыли новые подробности смерти биатлониста Баккена
ПВО защитила Москву от еще восьми беспилотников
Терапевт раскрыла, в каком порядке нужно есть новогодние блюда
Суд изъял имущество экс-замгубернатора Ростовской области на 100 млн рублей
Бывший замглавы управления СК РФ получил 10 лет колонии
Собянин сообщил о новой попытке массированной атаки БПЛА на Москву
«Ультиматум, помноженный на торг»: что не так с «мирным планом» Зеленского
Пожар унес жизни двоих человек на востоке Москвы
Песков уточнил условия проведения ежегодного послания президента России
Уитэкер рассказал, когда закончится украинский конфликт
Не только «Один дома»: составлен топ праздничных фильмов для всей семьи
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.