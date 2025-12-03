Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:18

Начальника представительства Минобороны задержали за взятку

В Татарстане за взятку задержан начальник военного представительства Минобороны

Сотрудники УФСБ по Татарстану задержали начальника военного представительства Министерства обороны России, которого подозревают в получении особо крупной взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в рамках исполнения гособоронзаказа.

Установлено, что фигурант дела получал денежное вознаграждение за оказание содействия при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Республики Крым и зоны проведения СВО, — заявили в ФСБ.

Ранее стало известно, что бывшая заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова приговорена судом к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной в получении взятки в размере 810 тыс. рублей. Приговор также включает запрет на занятие должностей в государственных органах в течение восьми лет и конфискацию суммы, эквивалентной взятке, в доход государства. Указанные средства экс-чиновница получила от директора МУП «Поколение города Луганска» за оказание покровительства.

До этого сообщалось, что в Москве планируется рассмотрение антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры, связанного с крупнейшим в истории российских правоохранительных органов делом о взяточничестве. Фигурантом дела является бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков, который заочно арестован. Его обвиняют в получении взятки в размере 5 миллиардов рублей от администратора криптобиржи. При этом его официальный доход за весь период службы составлял всего 9,8 миллиона рублей.

