Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:17

Составлен список главных новогодних фильмов у россиян

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россияне назвали фильмы, без которых не представляют празднование Нового года. О каком кино идет речь?

«Гарри Поттер»

Согласно данным исследования, абсолютным фаворитом у россиян остается серия фильмов о Гарри Поттере, которая занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений.

Хотя сценам Рождества в «Гарри Поттере» посвящены считаные минуты, этого хватает, чтобы они запомнились как самые яркие. Например, эпизод в Большом зале Хогвартса в «Гарри Поттере и тайной комнате» считается одним из самых праздничных в франшизе. Несколько огромных украшенных елей, снег, падающий с потолка, и столы, ломящиеся от угощений, — эти секунды прекрасно передают атмосферу праздника и волшебства, царящую в замке.

Есть и другие знаковые моменты в саге, которые связаны с празднованием Рождества: Гарри получает в подарок фирменный свитер Уизли, поход в деревню Хогсмид на каникулах, встреча Рождества с Сириусом Блэком и Уизли после нападения на Артура, Святочный бал, Рождество в Норе, где Гарри и Джинни сближаются. Нельзя не вспомнить символ уютных посиделок на каникулах в кафе с друзьями — сливочное пиво.

Для многих просмотр «Гарри Поттера» также является своеобразным путешествием в детство, так как первый фильм вышел в 2001 году, и фанаты саги, по сути, росли вместе с Гарри. Поэтому взрослые поклонники фильма любят пересматривать его на новогодних каникулах.

Кадр из фильма «Гарри Поттер» Кадр из фильма «Гарри Поттер» Фото: Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Один дома»

Вторым по популярности у россиян идет фильм «Один дома» — главный символ западного рождественского кино.

Это история восьмилетнего Кевина Маккаллистера, которого случайно оставили одного дома во время поездки семьи в Париж на Рождество. Сначала Кевин наслаждается неожиданной свободой, но вскоре ему приходится противостоять грабителям, решившим ограбить дом.

«Один дома» стал классикой жанра благодаря разнообразным эмоциям, которые вызывает у зрителей. В этом фильме есть все: комедия, приключения, немного семейной драмы и, конечно же, ощущение волшебства.

Режиссер Крис Коламбус и его команда приложили много усилий, чтобы передать на экране неповторимую атмосферу праздника. Дом Маккаллистеров, в котором разворачивается основное действие фильма, был полностью оформлен в традиционных рождественских цветах — красном и зеленом. Эта праздничная цветовая гамма присутствует почти в каждой детали: от ярких елочных украшений и гирлянд до узоров на обоях и занавесках. Благодаря этому зрители с первых кадров погружаются в сказочное настроение. Большую роль в создании атмосферы сыграла и музыка композитора Джона Уильямса.

Кадр из фильма «Один дома» Кадр из фильма «Один дома» Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Ирония судьбы, или С легким паром»

«Ирония судьбы, или С легким паром» сохраняет статус главного национального новогоднего фильма в России. После премьеры 31 декабря 1975 года картину стали воспринимать как неотъемлемую часть праздника. Популярность «Иронии судьбы» была связана с тем, что это был один из первых советских новогодних фильмов. За всю историю СССР фильм в новогоднюю ночь показали пять раз — в 1975, 1979, 1983, 1989 и 1991 году.

В основу сюжета легла история любви двух незнакомых людей, которые встретились в результате неожиданного стечения обстоятельств в новогоднюю ночь. Главный герой — врач Евгений Лукашин — накануне встречи Нового года вместе с друзьями отправляется в баню. После дружеских посиделок захмелевшие друзья по ошибке отправляют его в Ленинград.

В аэропорту Лукашин, не понимая, что он находится в другом городе, берет такси и называет шоферу свой московский адрес. Оказалось, что в Ленинграде существует улица с тем же названием и таким же номером дома. В итоге ничего не подозревающий герой оказывается в чужой квартире, где и происходит его встреча с учительницей Надеждой Шевелевой.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Фото: РИА Новости

Праздничный посыл ленты заключается в том, что в новогоднюю ночь каждый, независимо от возраста, ожидает чуда, и режиссер Эльдар Рязанов преподносит его в виде большой цепочки случайностей, которые в итоге приводят героев к волшебству.

Какие еще фильмы смотрят россияне на новогодних каникулах

В топ новогодних предпочтений у россиян также вошли зарубежные фильмы «Реальная любовь», «Гринч», «Отпуск по обмену», а также отечественные картины «Чародеи», «Морозко» и «Карнавальная ночь». Такое сочетание, по мнению аналитиков, отражает баланс между мировыми хитами и национальными культурными традициями. Весомую позицию в рейтинге заняла и российская франшиза «Елки».

Читайте также:

Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова

Четвертый ребенок от Иглесиаса, инвалидное кресло: как живет Анна Курникова

Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ

Читайте также
Независимое драмеди «Маэстро» покажут в разных регионах России
Пресс-релизы
Независимое драмеди «Маэстро» покажут в разных регионах России
Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом
Общество
Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом
Оливье и селедка под шубой попали в топ полезных новогодних блюд
Общество
Оливье и селедка под шубой попали в топ полезных новогодних блюд
Кремлевскую елку украсили 2,5 тыс. игрушек и километрами гирлянд
Общество
Кремлевскую елку украсили 2,5 тыс. игрушек и километрами гирлянд
Задабриваем Огненную Лошадь обалденным салатом «Стог сена»: отлично впишется в новогодний стол
Общество
Задабриваем Огненную Лошадь обалденным салатом «Стог сена»: отлично впишется в новогодний стол
фильмы
кино
Новый год
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Россию оплетают сетью особых патрулей
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.