Россияне назвали топ-10 новогодних фильмов всех времен

Франшиза «Гарри Поттер», фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома» возглавили список фильмов, которые россияне чаще всего ассоциируют с Новым годом, выяснили аналитики онлайн-кинотеатра «Кион» и агентства Sidorin Lab. Как передает ТАСС, в топ также вошли зарубежные ленты: «Реальная любовь», «Гринч», «Отпуск по обмену» и отечественные: «Чародеи», «Морозко», «Карнавальная ночь».

Абсолютным фаворитом остается «Гарри Поттер», который занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. Следом идут «Один дома» — главный символ западного рождественского кино, и «Ирония судьбы», сохраняющая статус главного национального новогоднего фильма, — говорится в сообщении.

