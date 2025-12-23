Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 09:48

Россияне назвали топ-10 новогодних фильмов всех времен

«Гарри Поттер» и «Один дома» стали главными фильмами Нового года для россиян

Кадр из сериала «Гарри Поттер и Тайная комната» Кадр из сериала «Гарри Поттер и Тайная комната» Фото: KPA/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Франшиза «Гарри Поттер», фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома» возглавили список фильмов, которые россияне чаще всего ассоциируют с Новым годом, выяснили аналитики онлайн-кинотеатра «Кион» и агентства Sidorin Lab. Как передает ТАСС, в топ также вошли зарубежные ленты: «Реальная любовь», «Гринч», «Отпуск по обмену» и отечественные: «Чародеи», «Морозко», «Карнавальная ночь».

Абсолютным фаворитом остается «Гарри Поттер», который занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. Следом идут «Один дома» — главный символ западного рождественского кино, и «Ирония судьбы», сохраняющая статус главного национального новогоднего фильма, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что фильм «Аватар: Огонь и пепел» с начала проката 19 декабря собрал $88 млн (7,1 млрд рублей). Компания Disney ожидала, что сумма составит $90 млн (7,2 млрд рублей). При этом в международном прокате продажи билетов равнялись $257 млн (20 млрд рублей).

До этого появилась информация, что президента России Владимира Путина в мультсериале «Простоквашино» озвучил его «двойник» из шоу Comedy Club Дмитрий Грачев. Артист заявил, что новая серия выйдет к Новому году.

фильмы
кино
культура
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный комик-иноагент добрался до Верховного суда
Священник умер на 105 минут и вернулся к жизни после «встречи» с Иисусом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 декабря: где сбои в РФ
«На благо страны»: Костеневич выступила с неожиданным предложением
Стало известно, откуда ВСУ могли запустить БПЛА на Буденновск
Эколог развеял миф о риске притащить домой клещей вместе с живой елкой
Трамп дал президенту Колумбии совет по кокаиновым фабрикам
В Британии «отменяют» главную рождественскую песню из-за расистских мотивов
Погода в Москве во вторник, 23 декабря: январский мороз пришел ненадолго?
Как окна помогают экономить: семь реальных примеров из разных типов жилья
Поездка рыбаков на машине по льду закончилась трагедией
Раскрыто, в каких городах России не будет фейерверков в Новый год
«Русский Левша» создал самую крошечную фигурку Деда Мороза в мире
Простота как новая роскошь: почему минимализм обгоняет тренды
Тысячи украинских бойцов сбежали с поля боя
Разрисованный нацисткими символами школьник пришел на урок с ножом
RT представил сатирическую песню в честь Рождества в Европе
Минобороны России предложили дать новые полномочия
Психолог рассказала, кому опасно подводить итоги года
Стало известно, как изменилась стоимость билетов на концерты Долиной
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.