Шестеро рыбаков оказались отрезаны на острове реки Ик в Татарстане

Шестеро рыбаков застряли на острове реки Ик в Татарстане, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу МЧС. Мужчины вышли на лед, однако его толщины оказалось недостаточно.

Сообщается, что водоем замерз всего на пять сантиметров и часть льда обвалилась. Рыбаков доставили на сушу сотрудники МЧС с помощью воздушной подушки. Пострадавших нет. Мужчинам теперь грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик провалился под неокрепший лед в Воронежской области и утонул. Помимо него, по замерзшей реке Усманке ходил еще один ребенок, но его смогли спасти.

До этого следователи СУ СКР по Пермскому краю организовали проверку после гибели двух человек на реке Буб. Инцидент произошел в Сивинском муниципальном округе в ночь на 13 декабря.