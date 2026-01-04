Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 19:39

В Татарстане ввели план «Буран» из-за метели и гололедицы

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Из-за ухудшения погодных условий в Татарстане введен в действие план «Буран». Соответствующее решение принято премьер-министром республики Алексеем Песошиным в связи с обильными снегопадами и образованием снежных заносов на дорогах.

С 14:00 4 января до ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений введен план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан в зимний период 2025/2026 года — план «Буран»,говорится в сообщении.

Тем временем саратовские спасатели вызволили из застрявших в снегу машин семь человек, включая троих несовершеннолетних. Из-за нулевой видимости и снежных заносов власти ввели временный запрет на движение автобусов и грузового транспорта.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу следующей недели в Москве прогнозируются первые морозы с температурой до минус 20 градусов. Местами может похолодать до минус 25 градусов.

