28 декабря 2025 в 14:36

Людей из затонувшей в Лене машины героически спас молодой спортсмен

Борец Егор Явловский помог спасти людей из затонувшей в Якутии машины

Спасатели извлекают из реки затонувший в Якутии автомобиль Спасатели извлекают из реки затонувший в Якутии автомобиль Фото: t.me/mchsYakutia*
Спасти людей из затонувшей на реке Лене машины помог молодой борец Егор Явловский, сообщил глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев. По его словам, спортсмен смог выбраться из автомобиля и добежать до ближайших домов, чтобы вызвать спасателей.

Егор Явловский родился в нашем улусе, воспитывался как истинный патриот народа саха: не бросай никого в беде. Я горжусь его поступком, — заявил Саргыдаев.

Явловский в момент ЧП спал в третьем ряду машины. Он проснулся, разбил стекло, выплыл из тонущей машины и пробежал более километра в мокрой одежде. Сейчас он находится в больнице, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Машина с семью людьми провалилась под лед в 45-градусный мороз. Погибли 11-летняя девочка и мужчина. Сотрудники экстренных служб спасли остальных пассажиров. По предварительной информации, водитель вышел на лед на месте, не предназначенном для использования в качестве переправы. Он также мог заблудиться в темноте и тумане.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Спасатели обвязали мужчину веревкой и вытащили на берег. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением.

