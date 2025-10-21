Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 16:13

В Якутии возвели первую опору крупнейшего сооружения на Дальнем Востоке

В Якутии возвели первую опору моста через реку Лену

Первая опора моста через реку Лену на левом берегу в пригороде Якутска Первая опора моста через реку Лену на левом берегу в пригороде Якутска Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

В Якутии возвели первую опору моста через реку Лену на левом берегу в пригороде Якутска. В связи с этим событием на строительной площадке мостового перехода состоялась церемония установки памятной таблички, передает ТАСС.

Мы все присутствуем на очень важном этапе строительства самого крупного инфраструктурного проекта сейчас на Дальнем Востоке — мостового перехода через реку Лену, — заявил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Он уточнил, что с опоры № 4 начнется монтаж всех бетонных сооружений, а вторая опора на противоположном берегу будет установлена до конца 2025 года. Бычков подчеркнул, что строительство идет в полном соответствии с графиком и в нужном темпе.

Председатель совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов назвал проект одной из крупнейших инфраструктурных строек России. По его словам, строительная техника продолжает работы по устройству свайных оснований и отсыпке правобережного подхода к федеральной трассе «Лена».

Ранее сообщалось, что Путин дал старт работе сразу восьми объектов инфраструктуры Дальнего Востока, среди которых терминал хабаровского аэропорта и ж/д дорога из Якутии до Хабаровского края. Глава государства отметил, что все они современные и имеют хорошие перспективы развития.

Россия
Якутия
Якутск
строительство
мосты
Лена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.