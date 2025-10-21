Первая опора моста через реку Лену на левом берегу в пригороде Якутска

В Якутии возвели первую опору крупнейшего сооружения на Дальнем Востоке В Якутии возвели первую опору моста через реку Лену

В Якутии возвели первую опору моста через реку Лену на левом берегу в пригороде Якутска. В связи с этим событием на строительной площадке мостового перехода состоялась церемония установки памятной таблички, передает ТАСС.

Мы все присутствуем на очень важном этапе строительства самого крупного инфраструктурного проекта сейчас на Дальнем Востоке — мостового перехода через реку Лену, — заявил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Он уточнил, что с опоры № 4 начнется монтаж всех бетонных сооружений, а вторая опора на противоположном берегу будет установлена до конца 2025 года. Бычков подчеркнул, что строительство идет в полном соответствии с графиком и в нужном темпе.

Председатель совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов назвал проект одной из крупнейших инфраструктурных строек России. По его словам, строительная техника продолжает работы по устройству свайных оснований и отсыпке правобережного подхода к федеральной трассе «Лена».

Ранее сообщалось, что Путин дал старт работе сразу восьми объектов инфраструктуры Дальнего Востока, среди которых терминал хабаровского аэропорта и ж/д дорога из Якутии до Хабаровского края. Глава государства отметил, что все они современные и имеют хорошие перспективы развития.