Идею отправки войск ЕС на Украину раскритиковали во Франции Филиппо не поддержал идею главы ЕНП об отправке войск на Украину под флагом ЕС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х резко осудил инициативу о направлении военного контингента ЕС на Украину. Он назвал это предложение предсказуемой уловкой проевропейских сил.

Идею, озвученную главой фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) Манфредом Вебером, Филиппо расценил как скрытую попытку продвижения проекта единой «европейской армии». Политик подчеркнул, что у французских солдат нет задач на украинской территории. Филиппо иронично добавил, что они точно не станут носить на форме синий флаг ЕС со звездами, который он сравнил с «кухонным полотенцем».

Проевропейцы такие предсказуемые! <…> Это просто возмутительно! Очевидно, что это способ навязать людям идею о «европейской армии», что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России! — написал он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и другие страны Европы совершили стратегическую ошибку, не прислушавшись к предупреждениям Прибалтики о российских угрозах. Он пообещал сделать бундесвер самой мощной армией ЕС.