Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 22:40

Идею отправки войск ЕС на Украину раскритиковали во Франции

Филиппо не поддержал идею главы ЕНП об отправке войск на Украину под флагом ЕС

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х резко осудил инициативу о направлении военного контингента ЕС на Украину. Он назвал это предложение предсказуемой уловкой проевропейских сил.

Идею, озвученную главой фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) Манфредом Вебером, Филиппо расценил как скрытую попытку продвижения проекта единой «европейской армии». Политик подчеркнул, что у французских солдат нет задач на украинской территории. Филиппо иронично добавил, что они точно не станут носить на форме синий флаг ЕС со звездами, который он сравнил с «кухонным полотенцем».

Проевропейцы такие предсказуемые! <…> Это просто возмутительно! Очевидно, что это способ навязать людям идею о «европейской армии», что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России! — написал он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и другие страны Европы совершили стратегическую ошибку, не прислушавшись к предупреждениям Прибалтики о российских угрозах. Он пообещал сделать бундесвер самой мощной армией ЕС.

Флориан Филиппо
Евросоюз
Украина
войска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия отказалась от «подарка» Евросоюза
Назван российский регион с наибольшим индексом тревожности
Ребенок погиб при опрокидывании машины в Ульяновске
В Белоруссии раскрыли детали боевого дежурства комплекса «Орешник»
Зеленский назвал условие проведения референдума по мирному плану Трампа
Российская шахматистка обошла запрет на национальную символику на ЧМ
Судьи рассмотрят предложенную кандидатуру на пост первого зампреда ВС
Идею отправки войск ЕС на Украину раскритиковали во Франции
ВСУ озвучили, почему покинули командный пункт в Гуляйполе
В России изменили правила пересечения границы для детей
Без овец и баранов: народные советы по быстрому засыпанию в любых условиях
В Германии младенца Христа показали в необычном образе
Ванная как продолжение спальни: единый стиль через текстиль
Роднина, Тутберидзе, Плющенко: кому доставалось от Татьяны Тарасовой
ФТС раскрыла главные планы на 2026 год
В Госдуме заговорили о создании в России особого банка
Киркоров в течение полугода может лишиться участка на Москве-реке
Депутат опроверг информацию о владении BMW с откидными номерами
Ученый спрогнозировал интенсивность солнечной активности в 2026 году
Жена осужденного за хищения депутата сложила с себя полномочия
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.