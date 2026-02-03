Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Беру говяжью печень, заливаю кефиром и отправляю в духовку — готовлю ужин, который перевернет ваше представление о субпродуктах. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, где обычный кефир совершает чудо, превращая печень в нежнейший деликатес без лишних хлопот.

Получается потрясающая вкуснятина: мягкая, тающая во рту печень в ароматном луково-сметанном соусе, который образуется при запекании, и невероятно воздушное, сливочное картофельное пюре.

Для приготовления вам понадобится: 800 г говяжьей печени, 300 мл кефира, 1 луковица, 2 ст.л. растительного масла, соль, перец. Для пюре: 1 кг картофеля, 50 г сливочного масла, 100 мл сливок или молока, соль. Печень очистите от плёнок, нарежьте кусочками, залейте кефиром и оставьте мариноваться на 2-3 часа при комнатной температуре. Лук нарежьте полукольцами. На противень налейте масло, выложите лук, сверху разложите печень, предварительно откинув её от кефира. Посолите, поперчите. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25 минут. Картофель отварите в несолёной воде до готовности, слейте воду и хорошо прогрейте кастрюлю, чтобы выпарить лишнюю влагу. Разомните картофель, добавьте соль, растопленное масло и тёплые сливки, взбивая до воздушности. Подавайте печень с луковым соусом и пюре.

