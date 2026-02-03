Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Фигурант проведет в следственном изоляторе минимум 1 месяц и 30 суток — до 31 марта 2026 года.

Сам Жилкин в ходе судебного заседания не возражал против избрания столь суровой меры пресечения. До этого мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления и попытке сокрытия улик. Тело убитого им ребенка он выбросил в пруд в 10 км от своего дома. После этого Жилкин тщательно отмыл машину, а также удалил записи с камер видеонаблюдения.

Ранее фигурант дела нелестно высказался о журналистах, который освещают ход расследования убийства 9-летнего жителя Ленобласти. Жилкин заявил, что СМИ раздули скандал из ничего, чем нанесли репутационный ущерб его дочери, которая может подвергнуться травле.

До этого сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика было найдено ночью вмерзшим в лед. Как передает источник, близкий к ситуации, труп ребенка обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.