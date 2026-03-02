Истребители российского производства заметили над Тегераном Гостелерадио Ирана: истребители МиГ и Як патрулируют небо над Тегераном

Истребители МиГ и Як участвуют в операциях по патрулированию над столицей Ирана, сообщает государственная телерадиокомпания страны. Конкретные модели самолетов в СМИ не уточнили.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В Белом доме заявили, что атака якобы была вызвана угрозами с иранской стороны, включая ракетную и ядерную активность. Руководство США призвало население Ирана выступить против правительства и захватить власть.

Ранее в Сети опубликовали кадры крушения американского военного самолета в Кувейте. Отмечалось, что оба летчика успели катапультироваться и приземлиться на парашютах. Пилот сбитого над Кувейтом американского истребителя F-15 был найден местными силами безопасности. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».