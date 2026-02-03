Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика Петр Жилкин в ходе судебного заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга выразил недовольство действиями журналистов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Подозреваемый заявил, что СМИ «раздули воздух из ничего».

Вы раздули воздух из ничего, — констатировал Жилкин.

По данным корреспондента, Жилкин внимательно следил за публикациями в новостях после похищения ребенка. Понимая, что масштабные поиски с участием полиции и волонтеров не прекращаются, он решил утопить тело. На суде задержанный, закрывавший лицо от камер, заявил, что повышенное внимание к делу якобы вредит его семье и провоцирует травлю его дочери.

Несмотря на эти претензии, в материалах дела зафиксировано, что именно общественный резонанс и оперативная работа экстренных служб заставили Жилкина метаться и в итоге допустить ошибки, которые привели к его задержанию, утверждает канал.

По информации СМИ, подозреваемый был женат, у него есть десятилетняя дочь. Официально Жилкин зарегистрирован в поселке Щеглово Всеволожского района. По словам источника журналистов в правоохранительных органах, Жилкин якобы увлекался детской порнографией. В его ноутбуке, на телефоне и флеш-накопителях было обнаружено большое количество подобных материалов.