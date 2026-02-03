Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:30

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика Петр Жилкин в ходе судебного заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга выразил недовольство действиями журналистов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Подозреваемый заявил, что СМИ «раздули воздух из ничего».

Вы раздули воздух из ничего, — констатировал Жилкин.

По данным корреспондента, Жилкин внимательно следил за публикациями в новостях после похищения ребенка. Понимая, что масштабные поиски с участием полиции и волонтеров не прекращаются, он решил утопить тело. На суде задержанный, закрывавший лицо от камер, заявил, что повышенное внимание к делу якобы вредит его семье и провоцирует травлю его дочери.

Несмотря на эти претензии, в материалах дела зафиксировано, что именно общественный резонанс и оперативная работа экстренных служб заставили Жилкина метаться и в итоге допустить ошибки, которые привели к его задержанию, утверждает канал.

По информации СМИ, подозреваемый был женат, у него есть десятилетняя дочь. Официально Жилкин зарегистрирован в поселке Щеглово Всеволожского района. По словам источника журналистов в правоохранительных органах, Жилкин якобы увлекался детской порнографией. В его ноутбуке, на телефоне и флеш-накопителях было обнаружено большое количество подобных материалов.

журналисты
суды
убийства
педофилы
Санкт-Петербург
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.