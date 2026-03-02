Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:55

Путин поднял вопрос трудоустройства ветеранов СВО

Путин назвал важным трудоустройство ветеранов по возвращении из зоны СВО

Владимир Путин и Василий Орлов Владимир Путин и Василий Орлов Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назвал важным трудоустройство ветеранов СВО после их возвращения из зоны боевых действий на Украине. На встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым он высоко оценил работу региона в этом направлении, передает пресс-служба Кремля.

Я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что этот показатель необходимо наращивать. При этом текущие результаты он назвал положительным трендом и примером для других регионов.

В феврале президент поручил разработать общие рекомендации для работодателей по оказанию ветеранам СВО помощи при трудоустройстве. Содействие правительству в этом окажут Нацсовет по профессиональным квалификациям, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

