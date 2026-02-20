Работа для пенсионеров в 2026-м: кто готов их взять в штат, сколько платят

Традиционно считается, что пенсионный возраст — не лучшее время для поиска работы. Нередко работодатели даже не рассматривают соискателей старшего возраста. Однако это не значит, что у опытных россиян нет шансов на успешное трудоустройство. Сколько готовы платить, на что обращают внимание при отборе кандидатов и как пенсионеру найти работу — в материале NEWS.ru.

Какую работу предлагают людям старшего возраста

По итогам января 2026 года, соискатели пенсионного и предпенсионного возраста получили сотни тысяч приглашений от работодателей. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, женщины были приглашены на собеседования более 183 тысяч раз, мужчины — почти 198 тысяч.

Аналитики сервиса выяснили, в каких именно сферах чаще всего готовы видеть возрастных сотрудников. Женщин в возрасте от 51 до 60 лет особенно активно звали в продажи — там им направили более 47 тысяч приглашений. Также они были востребованы в розничной торговле, транспорте и логистике, а также в финансах и бухгалтерии. Помимо этого, многих приглашали на рабочие специальности. Для женщин старше 61 года картина немного меняется: чаще всего им предлагали работу в продажах, затем — в качестве домашнего персонала, в туризме, розничной торговле и транспортной сфере.

Что касается мужчин, то в возрастной группе 51–60 лет лидируют рабочие специальности — почти 80 тысяч приглашений. Также им активно предлагали вакансии в транспорте и логистике, работе на дому, строительстве и на производстве. Мужчины в возрасте от 61 года чаще всего требовались как рабочие, водители или курьеры, а также в качестве домашнего и обслуживающего персонала. Кроме того, им поступали предложения в строительстве и на производственных предприятиях.

В каких регионах чаще готовы видеть на работе россиян 50+

Чаще всего приглашения от работодателей получали соискатели из столичных регионов. Согласно статистике сервиса, женщины и мужчины в возрасте 51–60 лет были наиболее востребованы в Москве: им направили 58,5 тысячи и 51,9 тысячи предложений соответственно. В Санкт-Петербурге показатели оказались почти равными — 18,4 тысячи приглашений для женщин и 18,5 тысячи для мужчин. Активно приглашали предпенсионеров также из Московской области, Краснодарского края и Свердловской области.

Та же тенденция сохраняется и для соискателей старше 61 года. Чаще всего предложения о работе поступали пенсионерам из Москвы, причем мужчинам — почти 11 тысяч приглашений, женщинам — около семи тысяч. В Северной столице цифры скромнее: 3800 для мужчин и 2600 для женщин. Далее следуют Московская область, Краснодарский край и Ростовская область, откуда компании также активно звали возрастных сотрудников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На какой доход могут рассчитывать пенсионеры и предпенсионеры

Как рассказал NEWS.ru директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, по итогам 2025 года средние зарплатные предложения по вакансиям, доступным в том числе для возрастных соискателей, выросли на 13% и достигли почти 53 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, конечная сумма зависит сразу от нескольких факторов. Среди них — опыт кандидата, конкретные обязанности, а также график и формат занятости. Ведь соискателям старшего возраста нередко предлагают неполный день, и это находит отражение в зарплатных вилках, которые работодатели указывают в объявлениях. Губанов пояснил, что сегодня компании на фоне дефицита кадров все чаще готовы расширять возрастные границы найма. Кандидатов оценивают прежде всего по компетенциям и опыту, а не по году рождения в паспорте.

Особенно заметно вырос спрос на некоторые конкретные профессии. Например, число вакансий для гардеробщиков увеличилось на 18% — эта профессия стала лидером по динамике. Продавцов и администраторов искали на 17% чаще, чем годом ранее. При этом средняя зарплата продавцов сейчас составляет около 45,5 тысячи рублей, а администраторам готовы платить почти 57 тысяч. Эксперт добавляет, что такие профессии традиционно популярны среди людей старшего возраста: там часто предлагают удобный график, не требуют долгого обучения и позволяют оставаться в тонусе, сохраняя социальную активность.

Чего хотят сами пенсионеры

Пенсионеры, как правило, ориентированы не на карьерный рост, а на стабильность и получение дополнительного дохода к пенсии, поэтому они менее склонны к смене места работы и более лояльны к работодателю, отметила в беседе с NEWS.ru доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт подчеркнула, что у возрастных сотрудников есть и другие сильные стороны: большой опыт, ответственность и дисциплинированность. В условиях дефицита кадров пенсионеры часто проявляют гибкость, соглашаясь на нестандартные графики, тогда как молодежь, даже без опыта, не всегда готова рассматривать такие варианты. Молодых людей часто отпугивает отсутствие карьерных перспектив и специфика обязанностей, которые, напротив, устраивают соискателей старшего возраста.

Какие вакансии им подходят

По словам Мирзабалаевой, некоторые профессии словно созданы для людей старшего возраста. Например, работа консьержем требует внимательности, коммуникабельности и уравновешенности — качеств, которые в большей степени присущи представителям старших возрастных групп.

Еще одно популярное направление — работа няней или сиделкой. Здесь возможны разные форматы: от занятости на несколько часов в день до полного проживания в семье. Такие вакансии стабильно востребованы на рынке труда, поскольку родителям, проводящим целый день на работе, трудно совмещать профессиональные обязанности с воспитанием детей и посещением кружков. Поэтому терпеливая, мобильная и образованная няня легко найдет себе место.

Проблем нет у тех предпенсионеров, которые предыдущие лет 30–40 провели «правильно», считает член генерального совета «Деловой России» экономист Олег Николаев. Они набрались опыта, не ленились учиться, чтобы не отставать от времени, не растеряли трудолюбия. Такие сегодня, по его мнению, на вес золота в любой профессии.

«Ну а если мы говорим о традиционных вакансиях для пожилых (это когда в описании слово „пожилой“ стоит на первом месте в списке характеристик кандидата), то никуда они не делись. Вахтеры, сиделки, уборщицы. Продавцы, администраторы. Если мужчинам здоровье еще позволяет — складские рабочие, курьеры, таксисты на личном авто», — перечислил Николаев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Своеобразная ситуация складывается в сельском хозяйстве. Как пояснил NEWS.ru глава КФХ «Ермоленко», председатель Сельскохозяйственного комитета «Опоры России» Самарской области Кирилл Ермоленко, скотоводство держится на старых традициях, и фундаментальные принципы работы здесь неизменны десятилетиями. «Очень часто именно пожилой специалист лет так за 70, имеющий за своими плечами опыт работы даже пусть чабаном (пастухом овец), несет структурную производительность выше, чем более молодые кадры», — отметил он.

За счет знаний и опыта такие специалисты вносят гораздо больший вклад, чем молодежь. Эксперт подчеркнул: если пенсионер еще в силах трудиться, он будет более предпочтителен для работодателя, чем 20-летний новичок. Да и зарплата пожилого чабана, по его словам, может быть в полтора-два раза выше, чем у молодого коллеги.

Как трудоустроиться тем, кому за…

Что касается поиска работы, то эксперты выделяют несколько наиболее эффективных каналов для трудоустройства людей старшего возраста.

В первую очередь это прямое обращение к работодателю (например, трудоустроиться на позицию консьержа можно при прямом обращении в управляющую компанию или ТСЖ), помощь знакомых и друзей, а также государственная служба занятости.

