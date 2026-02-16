Работающие пенсионеры получат прибавку

Страховые пенсии официально работающих пенсионеров будут скорректированы в автоматическом режиме с августа текущего года, сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, перерасчет коснется тех граждан, у которых за 2025 год сформировались индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

Работающим неофициально рассчитывать на прибавку не стоит, так как их баллы в системе не фиксировались. Повышение выплат пройдет без участия самих граждан, так как все необходимые сведения уже находятся в распоряжении профильного ведомства. Он подчеркнул, что подача каких-либо заявлений для этой процедуры не требуется.

Все данные у Социального фонда России есть, повышение пройдет автоматически, и с августа 2026 года пенсионеры, у которых за 2025 год сформировались ИПК, будут получать страховые пенсии в увеличенном размере, — пояснил Балынин.

Ранее стало известно, что в России хотят упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата.