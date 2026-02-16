Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 08:49

Работающие пенсионеры получат прибавку

Работающим пенсионерам с августа 2026 года увеличат размер выплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Страховые пенсии официально работающих пенсионеров будут скорректированы в автоматическом режиме с августа текущего года, сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, перерасчет коснется тех граждан, у которых за 2025 год сформировались индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

Работающим неофициально рассчитывать на прибавку не стоит, так как их баллы в системе не фиксировались. Повышение выплат пройдет без участия самих граждан, так как все необходимые сведения уже находятся в распоряжении профильного ведомства. Он подчеркнул, что подача каких-либо заявлений для этой процедуры не требуется.

Все данные у Социального фонда России есть, повышение пройдет автоматически, и с августа 2026 года пенсионеры, у которых за 2025 год сформировались ИПК, будут получать страховые пенсии в увеличенном размере, — пояснил Балынин.

Ранее стало известно, что в России хотят упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки госаппарата.

пенсии
Социальный фонд
работники
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла истинную роль Киева на международной арене
В России ужесточат требования к рекламе энергетиков
Ингредиенты для блинов подешевели к Масленице
В районе Константиновки разгромлены позиции ВСУ
В Госдуме хотят изменить стоимость услуг ЖКХ в России
На Московском вокзале в Петербурге задерживаются поезда
В Европе забили тревогу из-за раскола между Берлином и Парижем
Богомаз назвал атаку ВСУ на Брянскую область мощной и массированной
В Telegram «завелись» вредоносные боты
Россия продолжила эвакуацию своих туристов с Кубы
Названа «золотая жила» для мошенников в соцсетях россиян
Стало известно, на какие болезни могут указывать ледяные руки и ноги
Больше трети выпускников вузов в России оказались «чересчур» образованными
Британский врач раскрыл причину внезапных ночных пробуждений
Работающие пенсионеры получат прибавку
Появились фото улицы в КНДР, открытой в честь участников боев под Курском
Разведчики ВСУ встретили смерть при попытке зайти в тыл российской армии
В Европе заговорили о нормализации отношений с Россией
Глава «Авроры» Сухоребрик назвал сроки получения первых Ил-114-300
Юрист рассказал, можно ли получить помощь в частных клиниках по полису ОМС
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.