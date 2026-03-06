В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня для женщин по пятницам Нилов: сокращение рабочей пятницы для женщин не должно повлиять на их зарплату

Сокращение рабочего дня для женщин по пятницам не должно сказаться на их заработной плате, заявил NEWS.ru председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал соответствующую идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. По словам парламентария, данная инициатива привлекательна и требует всестороннего обсуждения.

Я считаю, что инициативу о сокращении рабочей пятницы для женщин нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии с социальными партнерами. Она привлекательно звучит, но надо понимать, что у нас есть разные формы занятости, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы сотрудница из-за этого зарабатывала меньше. А если у нее доход зависит от количества оказанных услуг или изготовленных единиц продукции? Поэтому считаю, что нужно всесторонне обсудить и понять, потребуется ли дополнительное финансирование, которое наверняка потребуется. Таким образом, это должно быть всесторонне изучено и обсуждаемо в формате трипартизма: с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны, — поделился Нилов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с инициативой расширить гарантии для женщин с детьми. Он предложил ввести годовой мораторий на увольнение матерей, которые вернулись к работе после декретного отпуска.